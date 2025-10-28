ときには思わず涙してしまうような悲しいできごとに遭遇することもありますよね。アプリ「ママリ」でも「悲しかった話を聞いてほしい」という投稿がたくさん寄せられています。誰かに聞いてもらうだけでも、少し気が楽になることがあるのかもしれません。この記事では、ママたちが体験した、悲しいエピソードを3選でご紹介します。 「お母さんの子どもに生まれなきゃよかった」4歳娘からの一言で、朝から涙が止まらない母