「東京六大学野球、明大１５−０立大」（２７日、神宮球場）第７週の２回戦２試合が行われ、すでに５季ぶり４４度目の優勝を決めている明大が２３安打１５得点で立大に快勝し、１９９６年秋以来２９年ぶりとなる１０戦全勝Ｖを成し遂げた。東大以外の５校が１度ずつ達成しており、２度目はリーグ初。２３日のドラフト会議で西武から１位指名を受けた小島大河捕手（４年・東海大相模）が４安打１打点で貢献した。法大は東大を下