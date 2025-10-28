来季で７年目を迎えるオリックス・紅林弘太郎内野手（２３）が２７日、大阪・舞洲での秋季練習に参加し、巨人・坂本並みの活躍で３年ぶりのＶ奪回を誓った。「同じ遊撃手の坂本さんは何年も成績を残してきた。年々やっていく中ですごさを感じている。早くああいう選手にならないと」。今季は打率・２６０、９本塁打、４３打点と好不調の波に苦しんだ。「自分の正しい体の使い方ができるか」をテーマに進化を目指す。