楽天が来季の投手コーチとして、今季はヤクルトで１軍投手コーチを務めた小野寺力氏（４４）を招聘（しょうへい）することが２７日、分かった。近日中に発表される。４年連続の４位に低迷した要因の一つでもある投手力の整備へ、新たな風を送り込む。小野寺氏は現役時代、主に右の救援投手として通算３１０試合に登板。現役引退後は２０１６年に西武、１７年から今季まで９年間ヤクルトで投手コーチを務め、指導者としても豊富