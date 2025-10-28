１０月２７日の東京株式市場で、日経平均株価は史上初めて５万円を突破しました。北海道内でも驚きや経済回復に期待する声が聞かれました。２７日の日経平均株価、午前は５万３３７円と初めて５万円を超え、先週末と比べ１２１２円高い５万５１２円で取り引きを終了しました。株価上昇の要因は、アメリカの利下げ期待が高まったことや米中貿易摩擦の懸念が後退したことです。また、トランプ大統領との会談を控えている高市首相への