日本ハムからドラフト２位指名を受けた大院大のエドポロ・ケイン外野手（２２）が２７日、大阪府吹田市の同大で指名あいさつを受け「いろんな人に憧れられる、スーパースターになっていきたい」と抱負を語った。「共に天下を！！」という栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）の直筆メッセージが添えられた、ドラフト会議のＩＤパスを受け取ったエドポロは「２位（指名）でビックリしました。エスコンは日本で一