レスリング女子でパリ五輪５３キロ級金メダルの藤波朱理（日体大）が２７日、Ｕ２３世界選手権が開催されたセルビアから成田空港に帰国して取材に応じ、大会期間中に起こったアクシデントを明かした。５７キロ級に階級を上げて臨んだ最初の国際大会。公式戦の連勝記録を１４５に伸ばして優勝し、２０２８年ロサンゼルス五輪へ好発進を決めた翌日だった。観戦中に隣の席に置いていた携帯電話が盗まれた。国際レスリング連合に