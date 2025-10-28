更新を終えた首都高羽田線の下り線＝２２日、東京都品川区首都高速道路（東京都）は２９日、首都高羽田線の下り線（東品川桟橋─鮫洲埋立部約１・９キロ）で新設した道路の運用を開始し、走行ルートに切り替える。今回の更新（造り替え）事業は首都高の老朽化に対応するためのリニューアルプロジェクトの第１弾。２０１６年に着工し、上り線の新設ルートは２０年に完成、約１０年で上下線の更新が完了した。同社は今月２２日に