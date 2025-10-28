ある日の朝、なかきはらあきこ(@nakakihara)さんの1歳の娘の顔半分がひきつっていました。急いで近所のクリニックを受診。大きな病院を紹介してもらうことになりました。医師には「入院になると思う」と告げられます。付き添い入院が必要な状況ですが、このとき、母親のあきこさんは風邪をひいています。コロナ禍のため、風邪症状のある人の付き添いは難しそうですが…。『娘が顔面マヒになった話』をダイジェストでごらんください