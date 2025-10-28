この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、カシシ(@the_m_r_p)さんの投稿です。子どものころ親から、誕生日に手紙を希望されたことはありませんか？カシシさんも毎回必ず「お手紙が良いな～」と言われていたそう。子どもの負担を考えての気遣いだろう、と思っていましたが間違いだったことに親になって気づき…？子どもからの手紙への思いが温かな投稿です。 言葉通り“ホントのホントに手