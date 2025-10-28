勝利の女神が日本一をもたらす。プロ野球セ・リーグ覇者の阪神とパ・リーグ覇者のソフトバンクが激突している日本シリーズがきょう２８日から甲子園球場に戦場を移す中、大の虎党のアイドルでタレントの塩見きら（２６）が猛ゲキを飛ばした。今季は現地観戦した１０戦が全勝という“勝利の女神”は、２８〜３０日の甲子園３連戦を家族と現地観戦する予定だ。今季は憧れの藤川球児氏が監督に就任し、熱視線を注いだ。「球児監督