俳優の前田敦子（３４）が２７日、都内で開催された韓国スキンケアブランド「サミュ」のブランド体験レセプションパーティーに、ＳＡＹＭＹＮＡＭＥのＨＩＴＯＭＩこと本田仁美（２４）らと出席した。最近の美容で大事にしていることを問われると「美容医療もすごく好きで、韓国美容は月に１回ぐらい行けたらいいと思っている。それが今のルーティン」と明かした。今年の１２月には古巣のＡＫＢ４８が２０周年を迎え、前