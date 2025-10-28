阪神の森下翔太外野手（２５）が２７日、ソフトバンクのモイネロ攻略に「ワンチャンス」をテーマにした。１勝１敗で迎える本拠地での第３戦。パ・リーグ最優秀防御率の左腕を相手にロースコアの投手戦を予想する。日本シリーズでも好調を維持する１、２番の後を打つ不動の３番打者。２３年の日本シリーズでは本拠地３試合で４安打５打点。好球必打で２年前の再現といく。慣れ親しんだ甲子園の浜風を肌に受け、森下は「普通ッス