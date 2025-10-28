阪神・佐藤輝明内野手（２６）が２７日、甲子園３連戦へ向けて猛虎のチーム力に自信を示した。１勝１敗だった敵地での戦いを受け、ソフトバンクを「いい選手がそろっているなっていうのは、本当に感じているので」と強敵認定。「こっちもいい選手がそろっているんでね。いい試合をしたいなと思います」。リーグ王者同士の激突にふさわしい熱戦を思い描いた。第３戦で対戦するモイネロには今季の交流戦で３打数無安打に封じられ