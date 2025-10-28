２３日のドラフト会議で、３球団競合の末に阪神が交渉権を獲得したドラフト１位・立石正広内野手（２１）＝創価大。中高６年間を過ごした高川学園の松本祐一郎監督（３８）ら恩師が２７日、プロでの活躍に太鼓判を押した。スーパースター・大谷翔平のような野球への愛と、人間性を兼ね備えるアマチュアナンバーワンスラッガーの魅力に迫った。立石を中学２年の春から本格指導し、高校でもともに甲子園の舞台に立った松本監督は