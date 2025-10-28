第3戦の先発を託された阪神・才木は絶好調コンビを警戒した。その相手は柳田と周東。攻撃のキーマン封じに全力を尽くすことを誓った。「柳田さんも、周東さんとかも塁に出たら足もある。塁に出たら嫌だなという選手が多い。しっかり一人ずつ斬れるように」敵地での大敗から一夜明け、甲子園球場での全体練習に参加した。出番を前に軽めのメニューで最終調整。チームは前夜、14安打10得点の猛攻を受けた。特に柳田と周東には2