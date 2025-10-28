阪神・坂本が捕手として強力打線との対峙（たいじ）に“武者震い”した。「（今季）交流戦の時には近ちゃん（近藤）、山川さん、柳田さんがいない中で、今回はいるっていうプレッシャーは凄く感じる。このメンバーがそろっているソフトバンクを抑えたい、勝ちたい思いは一層強くなった」。第2戦までを終えて傾向と対策はインプットできた。第3戦に先発する才木と描くゲームプランについては「それはどうでしょうね…」と多くを