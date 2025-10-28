【阪神・藤川監督語録】▼第3戦は才木普通にやってくれればいいです。▼甲子園ファンの方の大きな声援をもらいながらになると思う。寒いからね、ファンの方は膝かけくらい持ってきた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。それが少し心配ですけどね。▼モイネロが来る相手は関係ない。自分たちがどういう野球するかだけなので。最初から言っているように相手には素晴らしい選手がいて、小久保監督がしっかりとされ