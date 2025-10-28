阪神・森下が23年の頂上決戦を再現する。オリックスと戦った日本シリーズ第3戦は2安打2打点。続く第4戦では初回に先制二塁打、第5戦でも決勝打を放った。第3戦からの甲子園3試合では4安打ながら5打点をマーク。くしくも今シリーズも第3戦からは前回と同じ聖地が舞台だ。驚異の勝負強さを再現すれば2年ぶりの日本一は近づく。「なかなか点は入りづらい。ワンチャンスじゃないかなと思います」舞台は変わっても第2戦までと同様