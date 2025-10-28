「沢村賞」の選考委員会は２７日、同賞が節目の８０回目を迎える来年から選考基準７項目のうち２項目の見直しを行うと発表した。完投１０試合以上を８試合に、投球回数２００回以上を１８０回に変更する。堀内恒夫委員長は「近年、完投数や投球イニング数が減少傾向にある。中継ぎや抑えの分業化が進んだこともある」と説明。時代に即した選考基準に変えた。今後も５年をメドに選考基準を検証し、議論していく。