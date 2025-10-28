阪神・佐藤輝は2試合連続で適時打を放っており、日本シリーズ初戦から3試合連続打点となれば、球団では85年のバース以来2人目となる。レジェンド級の活躍が期待される第3戦を前に、この日は甲子園球場で練習。予告先発されたモイネロとの対戦へ「いい投手だと思うので準備をしたい」と警戒をした。残り試合のテーマを「もう本当に集中してやるだけじゃないですか」と掲げた。期待を背負う虎の4番が伝説の最強助っ人と同じよう