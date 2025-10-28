今こそ力を合わせる時だ。前日26日の第2戦の3回に左肩に打球を受け今後の登板が厳しくなった阪神・岩貞の穴を埋めるべく、救援陣の面々が意気込んだ。この日、球団は岩貞について「左肩打撲」と発表した。藤川監督も「無理して投げるよりシーズン終わりという可能性の方が高い」とベンチ入りが厳しくなったことを示唆。岩崎とともに精神的支柱だった12年目左腕の不在は痛恨だが、ブルペン陣に動揺はない。表情を引き締めたのは