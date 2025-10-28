日本シリーズは敵地開催の第1、2戦で計8打数無安打と苦しむ阪神の5番・大山が、心機一転を強調した。スタメン出場した中で無安打は小幡と2人。「昨日（26日）までは昨日で終わりましたし、明日（28日）は明日なので。リセットはしっかりして、明日の試合はしっかり頑張りたい」。6月の交流戦ではモイネロから唯一の適時打を放ち、オリックスと対戦した23年の日本シリーズ第4戦では甲子園でサヨナラ打。二つの好相性を味方につ