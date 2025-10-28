阪神から1日に戦力外通告を受けた川原陸投手（24）が27日、自身のインスタグラムで現役引退することを発表した。「現役を引退することに決めました7年間ありがとうございました（原文ママ）」。創成館（長崎）から18年ドラフト5位で入団。育成契約を経て24年に支配下に返り咲き、1軍登板は同年の1試合にとどまった。