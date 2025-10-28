プロ野球草創期の名投手、故沢村栄治を記念し、シーズンで最も活躍した先発投手を表彰する「沢村賞」の選考委員会（堀内恒夫委員長）が２７日、東京都内で開かれ、日本ハムの伊藤大海投手（２８）の初受賞が決まった。日本ハムから選ばれるのは２００７年のダルビッシュ有（現パドレス）以来、１８年ぶり２人目。伊藤には金杯と副賞３００万円が贈られる。ついに念願の栄誉をつかんだ。自身初の沢村賞を獲得した伊藤は「投手と