人気プロ野球球団、阪神タイガース。そのリーグ優勝は、関西地方だけでなく、日本経済全体にも吉兆をもたらすかもしれません。 過去のデータを分析すると、阪神が優勝した年の実質GDP成長率や日銀短観の業況判断DIは、平均を上回る傾向がみられるのです。本稿では、エコノミストの宅森昭吉氏が、この「阪神優勝と景気」の不思議な関係性をデータで読み解きます。阪神 vs. ソフトバンクは吉兆か…「日本シリーズ人気度」と「景気」