歳をとってから飛距離を伸ばすには、セオリーの呪縛を解いてもっと自由に動いたほうがいい。「ボールをよく見ろ」というのがその代表的な悪しきセオリーだ。 ボールのまわりをぼんやりと見ると体がラクに動く ターゲット方向への意識を高めれば飛距離が伸びます！ どこに打つかを考え、意識をターゲットに向けることが大事。ボールを意識するほど体が硬くなり、動かなく