ソフトバンクにドラフト１位指名された米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２０）のマネジメントを担当する「株式会社ナイスガイ・パートナーズ」の木下博之代表が２７日、東京都内で取材に応じ、佐々木の現状などを説明した。進路については、来年７月の米大リーグのドラフト後に決めると改めて表明。大学を休学してメジャーかソフトバンク入り、大学に残ってプレーを続けるなど、現時点では全ての可能性があるとした。