2025年10月27日（月）の日経平均株価をはじめ、日経平均寄与度の上位と下位銘柄、業種別騰落ランキング、東証プライム市場に上場している個別株式の騰落率ランキングなどをお伝えします。10月27日の日経平均株価は、前日比1,212.67円高の50,512.32円で取引を終えました。日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がりが200銘柄、値下がりが25銘柄、変わらずが0銘柄。前週末の米国市場で主要株価指数がそろって上昇した流れを引き継ぎ、買