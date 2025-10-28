ハロウィンといえば、子どもたちが仮装を楽しみながらお菓子をもらう、にぎやかで微笑ましい行事です。けれど、そんなイベントを支えるママたちの間で“人間関係のトラブル”が繰り広げられていることも。今回は、ハロウィンをめぐって、イベントの裏にあるママたちの本音を紹介します。エピソード1：＜面倒くさい？＞ハロウィンの企画をしたらママ友に陰口を叩かれてしまった毎年、Bさん（仮名）は子どもたちやママ友が楽しめるよ