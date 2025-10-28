ショウナンカリスは初の1400メートル戦。加藤士師は「競馬ぶりを見ても（距離は）問題ない。北海道で負けた相手が何頭かいるが、こちらは控える競馬をしているし、1400メートルになることでリベンジできれば」と条件替わりを前向きに捉える。前走すずらん賞2着から2カ月ぶりの実戦。「休み明けの分、気持ちに余裕があるが、特に問題なく来ています」と順調ぶりをアピールした。