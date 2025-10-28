巨人の24年ドラフト1位の石塚が、ヤクルトとのフェニックス・リーグ最終戦に途中出場した。7回の守備から遊撃に就き、8回1死一塁で空振り三振。「苦しい状況でどれだけ結果を出せるか。そういうことを学んだ期間だった」と振り返った。来月からはオーストラリアでのウインターリーグにも参加予定で「課題をつぶして、次につなげられるように頑張りたい」とさらなる成長を誓った。