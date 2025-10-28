日本テレビは27日、来月1日に開始するお笑いコンビ「ダウンタウン」による配信サービス「DOWNTOWN＋」へ、バラエティー番組「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」のコンテンツを提供する準備を進めていることを明かした。吉本興業からの協力の依頼があったといい、福田社長は「我々のつくったコンテンツが広がっていくことはメリット」と述べた。