今年4月、新潟市中央区にある社交飲食店が無許可で風俗営業を営んで得た犯罪収益等の一部である現金3万円を受け取った疑いで、風俗店従業員の男が逮捕されました。組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、新潟市東区太平2丁目に住む風俗店従業員の男(33)です。男は、新潟県公安委員会から新潟市中央区東大通1丁目にある社交飲食店「ＬＩＴＣＬＵＢ」の風俗営業許可を受け、その許可を他人に貸し与えていましたが、今年4月下