広島からドラフト3位指名を受けた近大・勝田成（なる）内野手（22）が27日、大阪府東大阪市の同大で新井貴浩監督（48）、担当の鞘師智也スカウト（45）から指名あいさつを受けた。3位指名の選手に監督自らあいさつに訪れるのは異例。指揮官の登場に驚きを見せた勝田は「来ていただいてびっくりした。開幕1軍を目標としてやりたい。最高出塁率であったり、最多安打のタイトルも狙っていきたい」と目標を明かした。指揮官は今