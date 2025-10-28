中日は27日、津田啓史内野手（22）、土生翔太投手（24）、山浅龍之介捕手（21）と来季契約を結ばないことを発表した。いずれも、育成選手として再契約を打診した。津田は横浜高、三菱重工Eastから23年ドラフト2位で入団。俊足強打の即戦力内野手として期待されたが、1年目の昨季は1軍出場なし。今季は出場5試合で3打数無安打だった。津田は「チームに何も還元できていないので覚悟はできていた」と吐露。今後については「いろ