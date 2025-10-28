今年8月、新潟県新発田市内の商業施設でスポットエアコンを盗んだ疑いで男子高校生が逮捕されました。男子高校生はスポットエアコンを腕で抱えて持ち去ったということです。窃盗の疑いで逮捕されたのは、新発田市に住む男子高校生(17)です。男子高校生は今年8月31日、新発田市内の商業施設でスポットエアコン1台（販売価格3万2780円）を盗んだ疑いがもたれています。事件は被害店舗から「スポットエアコンが盗まれました」という届