秋風に揺れるヒマワリ＝２７日、ユートピア農園すっかり肌寒くなった季節に、満開のヒマワリが観光農園「ユートピア農園」（南足柄市塚原）で訪れた人を迎えている。見頃は１１月中旬まで。同農園では栽培方法を工夫して季節外れの花などをあえて咲かせており、現在は通常７〜８月に見頃を迎えるヒマワリが約３千平方メートルの畑に１万本ほど咲き誇っている。ヒマワリはいずれも全長約７０〜８０センチと小ぶりなのが特徴。