阪神は２７日に、ソフトバンクとの「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第３戦（２８日、甲子園）に向けて、一軍全体練習を行った。敵地で１勝１敗としたシリーズは、いよいよ本拠地での３連戦を迎える。虎ナインは鷹の?無双左腕?リバン・モイネロ投手（２９）撃ちへ闘志を燃やした。今季交流戦での対戦では、６回１１１球を投げさせて８安打を放ちながら、わずか１得点止まり。チャンスはつくったが、あと一本が出なかっただけ