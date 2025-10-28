阪神は２８日に行われるソフトバンクとの「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第３戦（甲子園）に向け、２７日に本拠地で全体練習を行った。１勝１敗のタイで臨むホームでの３試合は、猛虎にとって今年最後にして最大の正念場。２年前には手を焼かされた「晩秋の湿る土」を味方につけ、地の利を存分に生かした戦いをできるのか――。この日のトレーニングメニューで大山、中野、佐藤輝ら主力選手たちが多くの時間を割いたのは、