俳優の鈴木亮平が、2026年1月期のTBS系日曜劇場『リブート』(毎週日曜21:00〜)で主演を務めることが28日、発表された。鈴木は、2021年7月期『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』、2023年10月期『下剋上球児で、日曜劇場の主演を務めており、約2年ぶり3作目の日曜劇場主演となる。日曜劇場『リブート』キービジュアル鈴木が本作で演じるのは、善悪を行き来する一人二役。1人目の主人公・早瀬陸は、妻、息子、母親と4人でハヤセ洋菓子店