NY株式27日（NY時間15:34）（日本時間04:34） ダウ平均47487.30（+280.18+0.59%） ナスダック23604.30（+399.43+1.72%） CME日経平均先物50505（大証終比：-85-0.17%） 欧州株式27日終値 英FT100 9653.82（+8.20+0.09%） 独DAX 24308.78（+68.89+0.28%） 仏CAC40 8239.18（+13.55+0.16%） 米国債利回り 2年債 3.503（+0.023） 10年債 3.995（-0.006） 30年債 4.569（-