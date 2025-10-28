※経済指標 主な米経済指標の発表は無し ※発言・ニュース ＊米２年債入札結果 最高落札利回り3.504％（WI：3.503％） 応札倍率2.56倍（前回：2.51倍） ＊片山財務相 片山財務相は２７日、トランプ大統領と来日中のベッセント米財務長官と初めて対面での会談を行った。片山財務相は会談に「日銀の金融政策は話題にならなかった」と述べた。会談は同省内で１時間超行った。日米の為替の共同声明につ