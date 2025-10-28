巨人は２７日、吉川尚輝内野手（３０）が「両側関節鏡視下股関節唇形成術」を受けたと発表した。２０日に右股関節、２７日に左の同箇所の手術を受けた。退院後にＧ球場でリハビリを行う。全治は発表されていないが、来季の開幕は間に合う見通しとなっている。万全な状態で来季を迎えるために、吉川が大きな決断を下した。シーズン中に違和感を覚えていた股関節の手術に踏み切った。今季は１０７試合出場で打率２割７分７厘、３