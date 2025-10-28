例年１１月の第１週の日曜日に開催されている全日本大学駅伝（名古屋市〜三重・伊勢市＝８区間１０６・８キロ）が来年以降、１週間繰り下がり、１１月第２週の日曜日に開催される案が浮上していることが２７日、分かった。＊＊＊＊全日本大学駅伝の日程が１週間、繰り下がった場合、関東勢にとってはプラスに働く。箱根駅伝予選会のハーフマラソンは普通のレースではなく、心身が削られる。間隔が２週から３週に空くこ