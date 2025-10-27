「ちょっとオシャレすぎるかな？」と不安に感じている人も、いざ挑戦すると、意外となじみが良くリピートしたくなる人も多そうなヘアスタイルが「ウルフボブ」。髪のボリューム感を程よく調整できたり、小顔効果が期待できたりと、40・50代に嬉しいメリットも。「もっと早くすれば良かった！！」と、嬉しい変化を実感できそうなウルフボブのお手本をピックアップしてご紹介します。 小顔に見えるシルエット @t