40・50代のオシャレに役立つジャケット。きちんと感はそのままに、堅すぎず今っぽく見せたい......。そんな大人世代にぜひチェックしてほしいのが、【GU（ジーユー）】のジャケットコーデです。トラッドなチェック柄やシャープなテーラードを用いたスタッフさんのリアルな着こなしに垢抜けのヒントがぎゅっと詰まっていそう。秋の大人コーデをアップデートしたいなら、ぜひ参考に