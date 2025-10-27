蒸し料理に役立つ「新作せいろグッズ」を【3COINS（スリーコインズ）】で発見！ 夕食のレパートリーを増やしたい時にもぴったりなアイテムが、関連グッズとあわせてお得に揃えられます。今回はせいろ本体と、便利な使い捨て蒸しシートをご紹介。温かいお食事が恋しくなる秋冬に、ぜひ活用してみて。 竹で作られた本格派な「せいろ：24cm」 約24cmとやや大きめサイズのせいろ。野菜やお肉をのせて