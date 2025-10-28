札幌厚別警察署は2025年10月27日、銃刀法違反の疑いで札幌市東区に住む会社員の男（60）を現行犯逮捕しました。男は27日午後3時50分すぎ、北広島市島松に停車中の車内に刃体6センチを超えるサバイバルナイフ1本を携帯していた疑いです。男は逮捕前、北広島市内の別の場所で、もめごとを起こしていました。その通報を受けた警察が北広島市島松で男を発見し職務質問したところ、車内からナイフが見つかったということです。男は「サ