北見警察署は2025年10月27日、窃盗の疑いで遠軽町に住む無職の女（55）を逮捕しました。女は2025年9月9日午前11時半すぎ、北見市とん田西町のコンビニエンスストアで、フェイスマスク4点や食料品など計21点（販売価格合計5730円分）を万引きした疑いです。女は「万引きしました」などと、容疑を認めているということです。事件当日、店のオーナーから万引き被害の通報があり、警察はその後の捜査で、防犯カメラの映像